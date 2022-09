Thannhausen

18:03 Uhr

Der Bruckschmied in Thannhausen wird durch einen futuristischen Bau ersetzt

So sieht der Bruckschmied in Thannhausen derzeit aus.

Plus Ein altes, ungenutztes Gebäude in Thannhausen nahe der Mindelbrücke wird wiederbelebt. Was sich durch den Neubau verändert und warum das Vorhaben viel gelobt wurde.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Auffallend verändert hat sich das Aussehen der Christoph-von-Schmid Straße durch ihre aufwendige Sanierung, die kurz vor dem Abschluss steht. Ein zweites Mal auffallend verändern wird sich die Straßenansicht durch den Teilabbruch und Neubau des Bruckschmieds. Der Bauausschuss befasste sich mit dem Antrag der doppelten Umgestaltung des markanten Gebäudes südwestlich der Mindelbrücke, unmittelbar bei den neu angelegten Mindelterrassen.

