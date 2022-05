Der erste Ninja Cup findet am Samstag in Thannhausen statt

Neben dem Thannhauser "Ninja" Stefan Herold treten beim ersten Ninja Cup am Wochenende im Kreis Günzburg auch viele bekannte Athleten an. Darum geht es.

Klettern, springen, akrobatisches Talent, Konzentration, aber auch Schnelligkeit: Darum geht es beim "Ninja"-Sport. Am kommenden Samstag, 21. Mai, findet der erste Ninja Cup in der Dreifachturnhalle in Thannhausen statt. Dabei treten verschiedene Sportlerinnen und Sportler in einem Parcours gegeneinander an. Zuschauerinnen und Zuschauer sind laut den Veranstaltern ausdrücklich erwünscht, es gibt auch Speisen und Getränke. Los geht es bereits um 10.15 Uhr, da treten die "Ninjas" den Kampf gegen den Parcours an. 14 Meter Rohrgestell aus Stahl sowie verschiedene Balance-Elemente und Hallengeräte bilden dabei drei Hindernisse. Während es in der Vorrunde um spektakuläre Läufe und die schnellste Zeit geht, gilt es in Runde zwei, sich für den Finallauf zu qualifizieren. Das Finale dürfte dann am Nachmittag stattfinden.

Bekannte "Ninja Warriors" aus den RTL-Sendungen werden antreten

Das Besondere: Der eine oder andere bekannte Athlet aus der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" wird im Teilnehmerfeld zu finden sein. Unter anderem gehört der als "Super Mario" bekannte Christian Balkheimer aus Leipheim zu den Startern, aber auch Show-Finalisten wie Frank Schmidpeter, Nachwuchs-Ass Max Görner oder der Mann mit Europas größtem Parcours im Garten, Stefan Angermeier, geben sich die Ehre. Mit dabei ist natürlich auch Stefan Herold aus Thannhausen, der selbst erst kürzlich bei den "Ninja Warrior Allstars" im Fernsehen zu sehen war.

Geehrt werden am Ende neben dem schnellsten "Run" die drei besten Männer, Frauen und Kinder. "Das hohe Niveau der Teens ist auch sehr spektakulär", sagt Herold vorab. Auch Geldpreise gibt es zu gewinnen.

Stefan Herold ist bei "Ninja Warrior Allstars" vor wenigen Wochen angetreten. Foto: Markus Hertrich, RTL

Prinzipiell dürfen auch Laien die Hindernisse ausprobieren – im direkten Vergleich zu den erfahrenen Ninja Warriors sollte man jedoch etwas Erfahrung mitbringen. Die Hindernisse sind ähnlich wie die, die man aus den Shows kennt, verrät Herold. Manches wurde für den Ninja Cup gekauft, manches gebaut oder geliehen. (AZ, sohu)

