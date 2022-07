Thannhausen

vor 21 Min.

Der Familienstützpunkt in Thannhausen hat eine neue Leiterin

Eine neue Leitung gibt es seit Anfang Juli im Familienstützpunkt Come In in Thannhausen. Unser Bild zeigt von links: Susanne Prübner, Koordinatorin Familienstützpunkte des Landratsamts Günzburg, Judith Erdle, die neue Leiterin im Familienzentrum "Come In" und Bürgermeister Alois Held.

Plus Nach kurzer Vakanzzeit ist wieder Leben im "Come In" in der Bahnhofstraße 1 in Thannhausen. Woher Judith Erdle, die neue Leiterin, kommt.

Von Annegret Döring

"Come In" – "Komm herein" heißt es seit dem 1. Juli auch wieder im Familienzentrum in Thannhausen. Seit sieben Jahren besteht der Familienstützpunkt in der Bahnhofstraße 1 und er wird von Familien aus der Stadt und dem Umkreis zur Beratung und zum Besuch von Veranstaltungen und Vorträgen im Bereich der Familienbildung aufgesucht. Bisher hat ihn Carmen Grauer geleitet und nach deren Weggang tritt Judith Erdle nun ihre Nachfolge an. In der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend stellte sie sich unter Tagesordnungspunkt eins den Stadträten vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen