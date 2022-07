Der Rotary-Clubs Thannhausen hat eine neue Spitze

Martina Schmid-Busse folgt Thomas Buchholz nach. Mit welchen Aktionen der Club Menschen auf der Schattenseite des Lebens hilft.

Wechsel an der Spitze des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen: Turnusgemäß übernahm Martina Schmid-Busse die Präsidentschaft von Thomas Buchholz. Der Rotary-Club ist vielen durch seine Hilfsprojekte bekannt. Unterstützt wird unter anderem auch die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung.

Turnusgemäß wechselt in allen Rotary-Clubs das Amt des Präsidenten nach einem Jahr. Bei einem Meeting, verbunden mit einem Sommerfest wurde der scheidende Präsident Thomas Buchholz verabschiedet. Auch in einem schwierigen Jahr hätten die Rotarier wieder großzügige Spenden übergeben, betonte er.

Bedingt durch die Pandemie wurden viele Treffen durch Zoom-Meetings überbrückt. Bei Hilfsaktionen konnten die Kartei der Not, der Thannhauser Kinderschutzbund, das Kinderhospiz in Bad Grönenbach mit Spenden bedacht werden. Ebenfalls wurden Flutopfer der Katastrophe an der Ahr unterstützt. Flüchtlingen des Krieges in der Ukraine konnte der Club über rotarische Clubs in Polen helfen. In der Grundschule Thannhausen wurden durch Nachhilfestunden Kinder, die durch die Pandemie besonders betroffen waren, unterstützt. Ein Großteil der Spenden kommt aus den Erlösen des Thannhauser Adventskalenders.

Die Amtskette und die Amtsglocke wurden überreicht

Dann wurden der neuen Präsidentin Martina Schmid-Busse die goldene Amtskette und die Amtsglocke überreicht. Martina Schmid-Busse bereichert den Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel seit 2018 und kommt aus Weißenhorn. Damit das Präsidentenjahr mit seinen Aufgaben gut erfüllt werden kann, hat der amtierende Präsident immer ein Jahr als Sekretärin gearbeitet. Beim Treffen wurde die gewissenhafte Arbeit von Martina Schmid-Busse als Sekretärin gewürdigt. Neben dem sozialen Engagement legt Schmid-Busse Wert auf die Pflege der rotarischen Freundschaft.

Der Rotary-Club hat 35 Mitglieder. Die Mitglieder treffen sich wöchentlich am Donnerstag, um 19.30 Uhr, im Klosterbräuhaus Ursberg. Interessierte sind eingeladen, an einem Meeting teilzunehmen. Anmeldungen bei Peter Vohle, Thannhausen, Tel. 08281/9249181. (AZ)