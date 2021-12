Thannhausen

vor 51 Min.

Der Vorlesewettbewerb in Thannhausen hat einen Gewinner

Plus Beim Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels gab es einen spannenden Schulentscheid an der Christoph-von-Schmid-Schule in Thannhausen.

Von Wolfgang Werz

Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schüler der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Jannik Weißhaar aus der Klasse 6b ist der Gewinner des Vorlesewettbewerbs an der Realschule Thannhausen. Der Sechstklässler setzte sich im 63. Vorlesewettbewerb gegen drei andere Mitschüler durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen