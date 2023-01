Deswegen ist die Thannhauser Bäckerei Bosch eine der besten in Bayern

Plus Was der bayerische "Oscar für das Bäckerhandwerk" für Bäckermeister Helmut Bosch bedeutet und welche Perspektive er für die Entwicklung des Unternehmens sieht.

Vom „Oscar“ für das Bäckerhandwerk sprach Ministerpräsident Markus Söder bei der Verleihung des Staatsehrenpreises an die 20 besten Bäckereien in Bayern. Beim Festakt im Max-Joseph-Saal der Münchener Residenz zählte die Bäckerei Bosch aus Thannhausen zu den Ausgezeichneten. 2200 Bäckereien gibt es im Freistaat und der Weg unter die 20 Besten ist lang, die Qualitätsprüfung streng.