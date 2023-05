Deutschland-Cup im Fallschirm-Zielspringen am Flugplatz Thannhausen

Die Fallschirmspringerelite ist wieder zu Gast am Flugplatz Tannhausen. Was am Wochenende Schaulustige dort erwartet

Am Wochenende, 13. und 14. Mai, findet am Flugplatz Thannhausen zum zweiten Mal der Fallschirm-Zielsprung-Wettbewerb im Rahmen des Deutschland-Cups statt. Der D-Cup ist eine Serie von internationalen Mannschafts- und Einzelzielsprungwettbewerben, bei dem in Summe aller Wettbewerbe die Gesamtsieger gekrönt werden. Gemeldet sind aktuell zwölf Mannschaften aus Deutschland und aus der Schweiz. Die Mannschaften bestehen dabei aus fünf Springern und absolvieren acht Wettbewerbssprünge.

Die besten Fallschirmspringer messen sich in Thannhausen

Dabei springen die Teilnehmer aus circa 1000 Metern Höhe über Grund aus dem Flugzeug ab, öffnen nach einem kurzen freien Fall eigenhändig ihren Fallschirm, um mit diesem anschließend auf ein elektronisches Zielfeld zu steuern, das kaum größer als ein Blatt Papier ist. Der Nullpunkt dieser elektronischen Messanlage hat einen Durchmesser von zwei Zentimeter und muss mit der ersten Bodenberührung – in aller Regel mit der Ferse des Springers – berührt werden. Gemessen wird dann die Abweichung vom Nullpunkt in Zentimetern. Mit am Start sind aktuelle Welt-, Europa- und Deutsche Meister in dieser Disziplin, was Höchstleistungen und einen spannenden Wettbewerb garantiert.

Ziel der Akteure beim Deutschland Cup im Zielfallschirmspringen ist es, genau die Mitte der Zielscheibe zu treffen. Foto: Julia Plail (Archiv)

Am Freitag, 12. Mai, ab 14 Uhr finden in Thannhausen noch erste Trainingssprünge statt, bevor dann am Samstag um 8.30 Uhr der Startschuss zum Wettbewerbsbeginn erfolgt. Gesprungen wird in aller Regel bis Sunset, bzw. je nach Wetterlage. Am Sonntag wird der Wettbewerb dann ab 9 Uhr fortgesetzt, solange, bis die acht Wertungsdurchgänge absolviert sind.

Der ortsansässige Mittelschwäbische Luftsportverein e.V. – Thannhausen (MLV) stellt als Gasteber den Platz für den Wettbewerb zur Verfügung und kümmert sich darüber hinaus um das leibliche Wohl der Fallschirmspringer und Besucher. (AZ)

