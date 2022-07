Thannhausen

vor 34 Min.

Die CSU Thannhausen hat einen neuen Fraktionsvorsitzenden

Plus Robert Schmid übernimmt das Amt für den Stadtrat Thannhausen von Monika Wiesmüller-Schwab. Warum die stellvertretende Landrätin dieses Amt abgibt.

Von Annegret Döring

Einen Wechsel im Faktionsvorsitz der CSU-Stadtratsfraktion gab es in der Stadtratssitzung am Dienstagabend in Thannhausen. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Monika Wiesmüller-Schwab hat ihre Leitungsfunktion abgelegt. Das hatte sie bereits in der Stadtratssitzung im Juni angekündigt. Ihr Nachfolger ist nun Robert Schmid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

