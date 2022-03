Thannhausen

vor 47 Min.

Die Ehrenbürgerin von Thannhausen wird 100 Jahre alt

Plus Margarete Ammon feiert einen ganz besonderen Geburtstag. Was sie aus ihrem reichen Leben erzählt und wie sie ein Vorbild auch für Frauen von heute ist.

Von Annegret Döring

Dass Frauen heutzutage ganz selbstverständlich Hosen tragen (dürfen), das findet Margarete Ammon „wunderbar“. Das war in der Backfischzeit der Thannhauser Ehrenbürgerin noch ganz anders, da trugen Mädchen und Frauen Kleider, Röcke, Schürzen. Doch dass sie die Hosen anhat – auch im übertragenen Sinne –, das hat sie als Frau oft in ihrem Leben beweisen müssen in einer Gesellschaft, in der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern erst langsam aufkam und heute immer noch nicht in Gänze erreicht ist. Am heutigen 7. März wird Margarete Ammon, die Enkelin von Kommerzienrat Edmund Zimmermann, der in Thannhausen mit seiner Frau Barbara die Fleischwerke gründete, 100 Jahre alt. Wir besuchten sie in ihrer Münchner Villa und sie erzählte aus ihrem erfahrungsreichen Leben – von ihrer Kindheit und Schulzeit, von ihren beiden Ehemännern, von ihren beruflichen Tätigkeiten und dem „zimmermännischen Unternehmerblut“, das auch durch ihre Adern fließt, worauf sie stolz ist.

