Thannhausen

07:00 Uhr

Die Feuerwehr Thannhausen wird 150 Jahre und feiert mit der Bevölkerung

Im Rahmen des 150-jährigen Gründungsjubiläums lädt die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr zu einem Feuerwehr-Biergarten am Rathausplatz ein.

Im Rahmen des 150-jährigen Gründungsjubiläums lädt die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr zu einem Feuerwehr-Biergarten am Rathausplatz ein. Neben kühlen Getränken, leckerem Essen aus dem Foodtruck von Stephan Durm und Musik erfährt man dabei auch Wissenswertes zur Feuerwehr und kann unter anderem die neue Drehleiter und ein Löschfahrzeug genauer unter die Lupe nehmen. Bei schlechter Witterung entfällt die Veranstaltung. „Wir feiern in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen unserer Feuerwehr und tun dies mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen“, sagt Vereinsvorsitzender Matthias Marschall. Nach einem historischen Vortrag und dem Spiele-Nachmittag findet im Oktober dann, für geladene Gäste, der offizielle Festakt zum Gründungsjubiläum statt. Sich im Ehrenamt bei der Feuerwehr Thannhausen engagieren Seit einigen Wochen sind auch mehrere Bauzaunbanner im Stadtgebiet aufgestellt, auf denen aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen abgebildet sind. Der Slogan „Ich schütze Thannhausen, was ist mit dir?“ soll die Bürgerinnen und Bürger der Stadt anregen, sich selbst bei der Feuerwehr zu engagieren. Deutlich wird dabei vor allem, dass es sich dabei um ein Ehrenamt handelt. Denn die Feuerwehrkräfte sind durch eine Fotomontage zur Hälfte auch in der Kleidung ihres regulären Berufs abgebildet. Interessierte Jugendliche und Erwachsene sind jederzeit herzlich willkommen. Bei der Jugendfeuerwehr ist ein Eintritt ab 12 Jahren möglich. Bei der aktiven Feuerwehr kann man ab einem Alter von 18 Jahren einsteigen. In der Woche nach dem Feuerwehrbiergarten findet für Interessierte am Mittwoch, 5. Juli, (Beginn 18.30 Uhr) eine Übung der Jugendfeuerwehr und am Donnerstag, 6. Juli, (Beginn 19.30 Uhr) eine Übung der aktiven Feuerwehr statt. Wer an diesen Terminen keine Zeit hat, kann auch einfach zu einem anderen Übungstermin bei den Feuerwehrleuten am Feuerwehrgerätehaus vorbeischauen. Der Übungsplan ist auf www.feuerwehr-thannhausen.de zu finden. Lesen Sie dazu auch Thannhausen Plus Feuerwehreinsätze in Thannhausen kosten künftig mehr

