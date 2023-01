Die Karraberghexen in Thannhausen suchen Nachwuchs

"Wo sind bloß die Hexen hin?", fragen sich die Mitglieder der Brauchtumsgruppe in Thannhausen nach der Corona-Zeit. Wie Interessierte mitmachen können.

In Thannhausen, dem närrischen Knotenpunkt der schwäbisch-alemannischen Fasenacht, war doch einst die starke Truppe der Karraberghexen mit ihren öffentlichen Veranstaltungen am Gumpigen Donnerstag (Weiberfasenacht) immer ein Anziehungspunkt in der Stadt. "Karraberg, Karraberg, hex, hex, hex", tönte es bei Umzügen vom Allgäu bis ins nordschwäbische Lauingen lautstark. Doch Corona hat auch diese bunte Fußgruppe gnadenlos ausgebremst. Eine Handvoll Maschkerle seien für einen starken Auftritt beim Umzug einfach zu wenig, sagt Gertrud Zimmermann-Wejda von der Gilde. So begnügte man sich 2021 mit dem traditionellen Aufstellen des Hexenbaumes vor dem kleinen Kulturhaus Beim Schwung in der Frühmessstraße in Thannhausen.

Wer will gern Hexe sein in Thannhausen und ein Kostüm nähen?

Auch dieses Jahr soll der Hexenbaum wieder aufgestellt werden. Bis es am Gumpigen Donnerstag so weit ist, sind die Karraberghexen der Schwabengilde auf Nachwuchssuche. Deshalb ergeht an alle, die schwäbisch-alemannisches Brauchtum begeistert und die in die Figur der listigen und schlauen Hexe schlüpfen möchten, der Aufruf, sich rechtzeitig vor der Weiberfasenacht am 16. Februar ein Kostüm zu besorgen. Die Brauchtumsgruppe macht ein Leih- oder ein Nähangebot für Erwachsene und Kinder. Für Kinder im Kindergartenalter kann auch das Kostüm des Raben oder der Eule gemacht werden.

Gertrud Zimmermann-Wejda in ihrem Lieblingskostüm der Karraberghexe. Foto: Elisabeth Schmid

Am Mittwoch, 8. Februar, ab 16 Uhr Beim Schwung in der Frühmessstraße 18 ist Kostümanprobe. Anmeldung bei der Thannhauser Volkshochschule unter Telefon 08281/90134 oder online www.vg-thannhausen.de/vhs. Auskünfte über Leihgaben, Nähen oder Mitmach-Aktionen gibt auch die Schwabengilde unter der Telefonnummer 08281/2452.

