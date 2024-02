Thannhausen

Die Katholische Jugend Thannhausen feiert 30-jähriges Jubiläum

Plus Wie die Kinder- und Jugendarbeit zu einem Aktivposten im Leben der Pfarrgemeinde wurde. Ein Festgottesdienst findet am Sonntag statt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zeitweise sei nur noch das Nötigste an Tellern, Tassen und Besteck im Hause gewesen, erinnert sich die ehemalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gertraud Rugel an die Anfänge der Katholischen Jugend Thannhausen (KJT). Was irgendwie entbehrlich schien, hatten ihre beiden Buben Matthias und Georg ins Jugendhaus mitgenommen. Die damalige Aufbruchstimmung bei der katholischen Jugend von Thannhausen und die damit verbundene Wachstumsdynamik forderten viel Improvisations- und Organisationstalent. Jetzt feiert die KJT ihr 30-jähriges Jubiläum.

Zurück zu den Anfängen. Einen besonderen Akzent hatte der damalige Stadtpfarrer Herbert Schuler bei der Jugendarbeit setzen wollen. Er beauftragte im September 1990 seinen Gemeindeassistenten Gerhard Rummel damit, der gerade sein Studium der Religionspädagogik abgeschlossen hatte. Alles, was er im Studium über die Führung von Jugendgruppen gelernt hatte, musste er bei der ersten Begegnung mit den Ministranten erst einmal beiseitelassen, erinnert sich Gerhard Rummel. Kaum hatte er sich vorgestellt, fragten die Buben, ob er denn Fußball spielen könne. Es sei dann sogleich gekickt worden, und zwar viel länger, als die Ministrantenstunde normalerweise gedauert hätte.

