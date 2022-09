Thannhausen

12:30 Uhr

Die Mindelpromenade bekommt neue Terrassen

An der Mindel wird noch gebaut.

Plus Lange wurde die Christoph-von-Schmid-Straße erneuert. Jetzt folgen noch Bauarbeiten am Mindelufer, auch an Bushaltestellen hat sich noch etwas getan.

Von Heinrich Lindenmayr

Geduld war gefragt bis zum Ende der jüngsten großen Baumaßnahme im Herzen von Thannhausen. Lange war die Christoph-von-Schmid-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Bewohner Thannhausens mussten Umwege in Kauf nehmen, die Anwohner Lärmemissionen, die Geschäftsleute an der Straße Einbußen. Anfang Juni wurde die Straße endlich wieder für den Verkehr freigegeben, schmäler und etwas kurvig, um den Verkehr zu verlangsamen. Dann tat sich kaum mehr etwas.

