Thannhausen

vor 18 Min.

Die Osterpredigten der Geistlichen: Von Loslassen und Angsthasen

Plus In Ihren Osterpredigten sprachen die Krumbacher Geistlichen viel vom Zusammenhalt der Gläubigen. Aber auch Corona, die Ukraine und Loslassen waren Themen.

Von Piet Bosse

Die Gemeinschaft stand im Vordergrund von Josef Baurs Osterrede. "Glaube ist im Judentum und im Christentum, eigentlich in fast jeder Religion keine Privatsache. Glaube wird immer in Gemeinschaft gelebt", sagte der Krumbacher Pfarrer von der Pfarrei St. Michael in seiner Osteransprache. Er bezog sich dabei auf die drei Frauen, die sich am Ostermorgen auf den Weg machten, um den Leichnam Jesu zu salben. Für die Christen gelte das Motto, wer glaube, sei nie allein, sagte Baur und merkte an, dass die Glaubensgemeinschaft auch aus großen Sünden bestehe. Das war auch Thema anderer Ansprachen.

