Thannhausen

vor 34 Min.

Die Pläne fürs Solarfeld in Thannhausen sind einen Schritt weiter

Plus Busunternehmer Josef Brandner will mit einer großen Fotovoltaik-Anlage in die Zukunft investieren. Nun sind die Entwürfe fertig, die das Projekt möglich machen sollen.

Von Annegret Döring

Bereits im April hatte Stadtrat Josef Brandner im Thannhauser Stadtrat ein Projekt für Fotovoltaik (PV-Anlagen) vorgestellt, womit er in die Zukunft seines Busunternehmens auf familieneigenen Grundstücken investieren will. Die rund neun Hektar umfassenden Flächen liegen im Nordosten Thannhausens, südlich der B300, also in einem für PV-Anlagen befürworteten Gebiet. Im Oktober dann mündeten die Pläne in ein Bebauungsplan- und ein Flächennutzungsplanverfahren, die parallel ablaufen sollen. Im November/Dezember waren die Pläne unter dem Titel „Sondergebiet Freiflächen-Fotovoltaikanlage Schmellensteig“ als Vorentwurf für die Öffentlichkeit zugänglich und in der jüngsten Stadtratssitzung stellte Maximilian Selmair vom Planungsbüro Steinbacher Consult aus Neusäß die wichtigsten der eingegangenen Stellungnahmen vor.

