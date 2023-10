Thannhausen

06:00 Uhr

Die Seniorengemeinschaft Thannhausen feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Plus Von Modeschauen bis zur Mitarbeit beim Altenhilfeplan des Landkreises: Das langjährige Führungsduo Elisabeth Kirschenhofer und Gertraud Rugel erinnert an zahlreiche Aktivitäten.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Welchen Stellenwert messen Sie Ihrem Engagement für die Seniorengemeinschaft zu?



Elisabeth Kirschenhofer: Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Da liegt es auf der Hand, dass man die älteren Mitbürger stärker berücksichtigen muss. Staat und Gesellschaft leisten hier viel, aber das reicht nicht. Viele ältere Mitbürger fühlen sich einsam, nicht mehr so richtig dazugehörig. Um Defizite auszugleichen, bedarf es des bürgerschaftlichen Engagements.

Gertraud Rugel: Allein die Tatsache, wie stark das Interesse an den Angeboten der Seniorengemeinschaft war und ist, zeigt, wie wichtig diese Arbeit ist. Schon in den Anfängen wurde ein Saal benötigt. Das war in den ersten Jahren das Sportheim, später der Saal im Pfarrheim. Als ich 1995 die Verantwortung für den Pfarrsaal übernahm, war ich automatisch dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

