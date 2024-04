Die Stadt Thannhausen erweitert das Kinderhaus Löwenzahn

Plus Im Kinderhaus Löwenzahn in Thannhausen stehen noch Räume zur Verfügung. Deshalb sind die Kosten für zwei neue Gruppen im Gebäude vergleichsweise gering.

Der Bedarf sei schon lange bekannt, die Planer seit einiger Zeit aktiv, es würden vernünftige Lösungen gefunden. Auf diese drei knappen Aussagen beschränkte sich im Stadtrat Thannhausen die Einleitung von Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh zum Tagesordnungspunkt „Erweiterung des Kinderhauses Löwenzahn“.

Zwei Krippen-Gruppen sind derzeit im Erdgeschoss des Kinderhauses untergebracht, zwei Kindergartengruppen im Obergeschoss. Es sollen zwei weitere Gruppen hinzukommen, eine im Untergeschoss, eine im Dachgeschoss, erläuterte die Planerin Birgit Dreier. Für die Maßnahme bedürfe es keines Eingriffs in das Äußere des Gebäudes oder die Außenanlagen.