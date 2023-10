Thannhausen

06:00 Uhr

Die Stadtentwicklung in Thannhausen soll vorankommen

Plus Wohin soll sich die Stadt Thannhausen entwickeln? Bei dieser Frage sollen Planungsbüros mit ihrem Wissen unterstützen.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Weiterschreiben und weiterentwickeln will die Stadt Thannhausen ihr sogenanntes Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). Es datiert aus dem Jahr 2011 und dient zum Beispiel als Grundlage für die Sanierungsplanung in der Stadt, die im Innenstadtbereich ein sogenanntes Sanierungsgebiet hat. Um die Sanierungsplanung weiterzutreiben, sollte das ISEK auf dem aktuellen Stand sein. Seit 2011 haben sich Ziele und Gegebenheiten in der Stadt stark verändert, man denke nur einmal an die komplett umgestaltete Christoph-von-Schmid-Straße von der Mindelbrücke bis zur Hauptkreuzung an der Bahnhofstraße. Nun stellten sich im Stadtrat drei Büros vor, die das ISEK neu aufstellen könnten.

Der Stadtrat hatte das Thema im März schon einmal grob auf der Tagesordnung. Damals wurde die Verwaltung beauftragt, Angebote für die Untersuchungs- und Planungsarbeiten einzuholen. Für das wirtschaftlichste Angebot sollte dann ein entsprechender Förderantrag für die Arbeiten bei der Regierung von Schwaben gestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen