Die Thannhauser Mittelschule soll generalsaniert werden

Plus Im Schulverband Thannhausen gab es jetzt eine bedeutende Weichenstellung. Mit welchen Kosten gerechnet wird und welche wichtige Untersuchung jetzt ansteht.

Der Schulverband Thannhausen hat sich entschieden. Nach intensiver Diskussion in der Sitzung stand am Ende das einstimmige Votum: Die Mittelschule Thannhausen soll voraussichtlich ab dem Jahr 2025 generalsaniert werden. Es ist nach der Sanierung der Dreifachturnhalle und des Hallenbads der dritte Bauabschnitt des Gebäudekomplexes aus den 1970er-Jahren.