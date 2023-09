Dieb nimmt in Thannhausen Fahrrad aus Hof mit

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fahrraddiebstahl in Thannhausen. Ein Mountainbike der Marke Scott ist dort aus einem Hof mitgenommen worden.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, wurde aus dem Hof eines Wohnhauses in Thannhausen in der Kregelstraße ein Mountainbike der Marke Scott entwendet. Der Wert des Fahrrads beträgt rund 550 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)