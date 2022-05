Dieb stiehlt Ware für 20 Euro

Der Dieb war in einem Thannhauser Drogeriemarkt unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag um 19 Uhr löste ein Kunde den Diebstahlalarm beim Verlassen eines Drogeriemarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Thannhausen aus. Bei dem Verdächtigen handelte es sich um eine männliche Person, etwa 175 Zentimeter groß, circa 50 Jahre alt, kräftige Statur, rundes Gesicht, grau melierte, sehr kurz geschnittene Haare.

Der Unbekannte entfernte sich in westliche Richtung. Entwendet wurde vermutlich Ware im Gesamtwert von über 20 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Ladendiebstahl geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282/905-111, melden. (AZ)