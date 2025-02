Diebe transportieren Werkzeuge mit Schubkarren ab

Mehrere Werkzeuge sind zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, von einer Baustelle in der Straße „Alte Bahnlinie“ in Thannhausen aus einem Baucontainer entwendet worden. Vermutlich wurden die Werkzeuge mit einem Schubkarren von der Baustelle zu einem Fahrzeug gebracht, so die Polizei. Der Schaden beträgt mehr als 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

-