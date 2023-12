Thannhausen

Drei Thannhauser Brunnen werden verschwinden

Plus Durch die neuen Tiefbrunnen braucht Thannhausen seine Flachbrunnen nicht mehr für die Wasserversorgung. Sie werden zurückgebaut. Was das kostet.

Seit 2022 sind die neuen Tiefbrunnen in Thannhausen in Betrieb. Die Bevölkerung der Mindelstadt hat seither weicheres Wasser als vorher. Vorher gab es im eiszeitlichen Kiesgebiet Flachbrunnen, die sehr kalkhaltiges Wasser in die städtischen Leitungen beförderten. Wasserrechtliche Genehmigungen für die neuen Tiefbrunnen sollen demnächst erteilt werden. So ist die Zeit gekommen, dass die alten Brunnen, die ja nicht mehr benötigt werden, zurückgebaut werden können. Dazu war ein Fachmann in die jüngste Sitzung des Thannhauser Stadtrats gekommen.

Fachmann erläutert den Brunnenrückbau im Stadtrat Thannhausen

Phillip Mayer von Kling Consult in Krumbach erläuterte, was geplant ist. So schreibe das bayerische Wassergesetz vor, dass nicht mehr benötigte Brunnenanlagen und Messstellen zurückzubauen seien. Ausnahmen davon seien nur möglich, wenn diese technischen Anlagen einer Wassernotversorgung nach dem Wassersicherstellungsgesetz dienen sollten. Thannhausen benötigt die Anlagen jedoch nicht mehr, denn neben den drei neuen Tiefbrunnen gibt es für Notlagen eine Verbundwasserleitung zur Staudenwasserversorgung. Diese schließt im Bedarfsfall beim Pumpenhaus in der Bayersrieder Straße an. Thannhausen habe dadurch eine sehr gute Wasserversorgungsstruktur mit einer hohen Resilienz.

