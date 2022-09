Thannhausen

Ehrenbürgerin Margarete Ammon wird in Thannhausen feierlich beigesetzt

Plus Was Prediger und Redner herausgriffen aus dem aktiven, 100 Jahre dauernden Leben der aus Thannhausen stammenden Unternehmerin, die in München lebte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Stadt Thannhausen und ihre Bürgerinnen und Bürger, die Pfarrgemeinde, die Vereine und zahlreiche Prominente erwiesen Margarete Ammon, einer großartigen Frau, erfolgreichen Unternehmerin und Ehrenbürgerin die letzte Ehre in gebührender Weise. Herrlicher Blumenschmuck in der Stadtpfarrkirche, Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, die Präsenz von Bürgermeister und Stadtrat sowie mehrerer Geistlicher und einer Ministrantenschar beim Requiem, Sologesang von Susanne Rieger, am Ende des Gottesdienstes auf Wunsch der Verstorbenen die von Robert Sittny wunderbar interpretierte Toccata d-Moll von Johann Sebastian Bach, musikalische Beiträge der Musikvereinigung Thannhausen und des Sängerbundes auf dem Kirchfriedhof, auffallend schöne Kränze, einer davon vom bayerischen Ministerpräsidenten: All das, von Monika Wiesmüller-Schwab organisiert, sollte Ausdruck der besonderen Wertschätzung für die Verstorbene sein. Gegenstück und Ergänzung zum prächtigen Rahmen waren Predigt und Ansprachen zum Gedenken an den Menschen Margarete Ammon und zur Würdigung einer ganz außergewöhnlichen Lebensleistung.

