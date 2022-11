Thannhausen

12:00 Uhr

Eierfärberei Beham hat deutlich bessere Bedingungen am neuen Standort

Plus Die Eierfärberei Beham zieht von Thannhausen nach Ursberg. Für den Betrieb und seine Kunden ändert sich fast nichts, vieles wird aber bequemer.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr. Artikel anhören Shape

In die Endphase gehen die Bauarbeiten für den Neubau der Eierfärberei Beham am künftigen Standort in Ursbergs Gewerbegebiet an der B300. Ab dem 2. Januar 2023 soll der Werksverkauf am neuen Standort, Ursberg Oberrohrer Straße 2, stattfinden. Bis zum 23. Dezember können Kunden die gefärbten Eier wie gewohnt am bisherigen Standort in Thannhausen an der Bürgermeister-Raab-Straße kaufen. In der kurzen Phase zwischen den Jahren zieht die Firma um. Das werde eine recht sportliche Aufgabe, sagt Beham-Geschäftsleiterin Inge Rothermel. Aber der Hochdruck, mit dem die Arbeiten derzeit vorangetrieben werden, stimme sie zuversichtlich, dass alle gesetzten Termine eingehalten werden können.

