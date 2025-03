Ein Abschied mit Wertschätzung und Dank

Peter Volkert wird neuer Schulleiter der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn. Mit diesem Wechsel endet eine lange und prägende Zeit in Thannhausen, die er in vielfacher Hinsicht mitgestaltet hat. Direktor Frank Decke betonte in seiner Würdigung zunächst die gemeinsame Herkunft, die ihn mit Peter Volkert verbindet, stammen doch beide aus Franken. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Geographie in Nürnberg begann Volkert im Mai 2000 seine Laufbahn an der Realschule Wertingen, bevor er im September desselben Jahres nach Thannhausen wechselte. Seitdem war er eine feste Größe an der Schule. Seine ruhige, verbindliche und menschliche Art schätzten Kollegen, Schüler und Eltern gleichermaßen. 2013 übernahm er die Funktion des Ersten Konrektors und Stellvertretenden Schulleiters. Wie vielfältig die Herausforderungen dieser Jahre waren, verdeutlichte Decke mit der Nennung einiger markanter Ereignisse: 2001 wurde die sechsstufige Realschule in Bayern eingeführt, 2002 erlitt das Schulgebäude erhebliche Schäden durch ein verheerendes Hochwasser. Während der Corona-Pandemie waren Durchhaltevermögen und Umsicht gefragt, um Schüler und Kollegen durch die Unsicherheiten von Schulschließungen und Online-Unterricht zu führen. In den letzten beiden Jahren stand man schließlich vor der Mammutaufgabe, eine Schule während des laufenden Betriebs durch die Generalsanierung des Schulgebäudes zu steuern. Personalrat und Fachschaften hoben Volkerts Engagement bei all diesen und vielen weiteren Herausforderungen ganz besonders hervor. Im Namen der gesamten Schulfamilie wünschte Frank Decke ihm für seine neue Aufgabe in Königsbrunn viel Erfolg, Geduld und Zuversicht. (AZ)

