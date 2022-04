Ein Erdbeerkuchen mit Krokant aus Thannhausen

Claudia Leitner ist eine begeisterte Bäckerin. Mit einem Rezept schaffte es die Hobbybäckerin aus Thannhausen ins neueste Zuckerguss-Heft.

Als kleines Kind schaute Claudia Leitner ihrer Mutter und den Tanten gerne beim Kuchenbacken zu. Natürlich durfte sie auch mithelfen. So entstand bei ihr die Liebe zum Backen. Claudia Leitner war mit ihren Rezepten schon einige Male im Zuckerguss vertreten. In der neuen Frühjahrsausgabe punktete sie mit ihrem Erdbeerkuchen.

Claudia Leitner wurde am 9. Januar in Thannhausen geboren. Sie lebt mit ihrem Mann und den zwei erwachsenen Söhnen in Thannhausen. Die Thannhauserin arbeitet als Arzthelferin in Muttershofen. Ihre Söhne kommen jeden Tag zu ihr zum Mittagessen. Sie kocht täglich frisch und nimmt die Zutaten, vor allem das Gemüse, aus ihrem Garten. Dort wächst vieles, was sie zum Kochen und Backen braucht.

Claudia Leitner bekam als Kind jedes Jahr zum Geburtstag eine Nusstorte

Als sie ein Kind war, buk eine Tante ihr jedes Jahr zum Geburtstag eine Nusstorte. "Das war einfach schön, als die Tante dann starb, übernahm das Backen eine andere Tante", erzählte Claudia Leitner und lacht. Heute bäckt sie sich selber an jedem Geburtstag eine Nusstorte. Außerdem wird sie aktiv, wenn Besuch kommt. "Früher, als die Kinder noch klein waren, habe ich viel mehr gebacken", erinnert sie sich.

Außer Backen liebt sie es, leckere Liköre herzustellen und Marmeladen einzukochen, vor allem Heidelbeermarmelade, denn die mag einer der Söhne so gerne. Damit die Heidelbeermarmelade besonders schmeckt, gibt sie 100 ml Likör 43 in die Marmeladenmasse. Die Marmelade und auch die Liköre verschenkt sie. Mit dem großen Garten, ihrem Haushalt und dem Beruf ist Claudia Leitner völlig ausgelastet. Darüber hinaus kümmert sie sich noch liebevoll um den Labrador ihres Sohnes.

Passend zur Jahreszeit hat sie einen leckeren Erdbeerkuchen gebacken:

Zutaten: 150 g Butter, 4 Eier, 200 g Zucker, 150 g Mehl, 2 Schälchen Erdbeeren (a. 500 g), 50 g Puderzucker

Zusätzlich: etwas Backpulver zum Bestreuen, Haselnusskrokant.

Und so geht die Zubereitung:

Backofen auf 175 °C Umlauf vorheizen.

100 g Butter unter Erwärmen zerlaufen und dann abkühlen lassen.

Eier und Zucker schaumig rühren, dann Mehl dazugeben und glatt rühren. Zum Schluss die erkaltete Butter dazugeben.

Im Backofen circa 20 bis 30 Minuten backen.

Wenn der Boden erkaltet ist, mit Backpulver bestreuen.

Zwei Schälchen Erdbeeren waschen und auf dem Boden verteilen.

Die übrigen 50 g weiche Butter und den Puderzucker miteinander verrühren und den Rand vom Kuchenboden damit bestreichen. Mit Haselnusskrokant verzieren.



