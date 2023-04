Ein hoher Sachschaden entsteht bei einem Unfall in Thannhausen

Bei einem Unfall in Thannhausen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Unfallhergang ist bislang nicht eindeutig geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Bahnhofstraße in Thannhausen ereignete sich am Freitag, gegen 11.50 Uhr auf Höhe der dortigen PIN-Tankstelle ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die beteiligten Fahrzeugführer machten hierbei laut Polizei widersprüchliche Angaben, weshalb der Unfallhergang bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen welche Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)