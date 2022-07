Ein Mann schlägt einen anderen in einer Thannhauser Bar

In einer Bar in Thannhausen hat ein Mann einen anderen geschlagen und daraufhin die Bar verlassen. Der andere Mann blieb zurück und klagte über Schmerzen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Mann in einer Bar in der Bahnhofstraße in Thannhausen einen anderen Mann ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Lippe und ein Schneidezahn tat ihm weh. Der Täter, ein 32-jähriger Mann, verließ die Bar, bevor die Polizei eintraf. Weil das Angriffsopfer laut Polizei stark alkoholisiert war, konnte der Sachverhalt nicht endgültig geklärt werden. (AZ)