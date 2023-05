Ein Slowene siegt bei Flugwettbewerb in Thannhausen

Böiger Wind macht das Fliegen mit dem Segelflugmodell in Thannhausen zur kniffligen Aufgabe. Ein Ex-Weltmeister landet auf dem zweiten Platz.

GPS-Wettbewerbe sind das Streckenfliegen mit Segelflugmodellen. Diese Wettbewerbe gibt es in verschiedenen Klassen. Beim Wettbewerb am Wochende beim Mittelschwäbischen Luftsportverein (MLV) in Thannhausen wurde die Klasse "Light" ausgeflogen. Das sind Modelle mit bis zu vier Metern Spannweite und tund 2,5 Kilogramm Fluggewicht.

Abteilungsleiter Jörg Redel durfte 24 Teilnehmer aus Holland, Schweiz, Slowenien, Tschechien und Deutschland begrüßen. Die Wettbewerbsleitung lag in den Händen von Roland Glogger. Immer zwölf der großen Modelle gingen je Durchgang an den Start. Der Dreieckskurs sollte in 20 Minuten so oft wie möglich umflogen werden.

Einige Piloten mussten in Thannhausen nach wenigen Umrundungen landen

Böiger Wind an beiden Tagen zerriss die Thermik und stellte die Modellpiloten vor keine leichte Aufgabe. Schafft im gleichen Durchgang der eine Pilot sechs Umrundungen, mussten andere Teilnehmer schon nach ein oder zwei Umrundungen frustriert landen.

Die Flugdaten wie Zeit, zurückgelegte Strecke, Höhe, und anderes werden elektronisch erfasst und dem Helfer des Piloten auf ein Tablet übertragen. Gleichzeitig werden diese Daten auch an die zentrale Auswertungsstelle übertragen. Zehn Wertungsflüge je Teilnehmer mussten absolviert werden. Am Sonntag gegen 15.45 Uhr endete der Wettbewerb.

Die drei Erstplatzierten beim GPS Modellflugwettbewerb beim Mittelschwäbischen Luftsportverein. 1. Andrej Vrecer, Slowenien. 2. Daniel Aeberli, Schweiz, 3. Oliver Jakob, Schweiz. Foto: Eduard Glogger

Die Siegerehrung nahmen Reinhard Micheler, stellvertretender Abteilungsleiter, und Roland Glogger vor. Mit einem deutlichen Vorsprung gewann den Wettbewerb Andrej Vrecer aus Slowenien. Den 2. Rang belegte der ehemalige Weltmeister Daniel Aeberli aus der Schweiz, auf Platz 3 landete Oliver Jakob, ebenfalls aus der Schweiz. Der einzige Teilnehmer vom austragenden MLV Thannhausen, Dominik Hufnagl, erflog sich den 11 Rang. (gled)