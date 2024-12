Ein spektakuläres Konzert voller Überraschungen und Emotionen

Der große Komponist und Orchesterchef Joseph Haydn griff zu einer List, als sein Dienstherr Fürst Esterhazy die Musiker nicht in den Urlaub entlassen wollte. Haydn schrieb seine Abschiedssymphonie, bei der alle Musiker nach und nach die Bühne verlassen und am Ende nur zwei Streicher mit relativ dünnem Klang zugange sind. Der große Bandleader Konstantin Eheim griff beim Konzert in der Dreifachturnhalle der Mittelschule Thannhausen zu ähnlichen Praktiken, nachdem das Publikum sich drei Zugaben zum Konzert stehend erklatscht hatte und keine Anstalten machte, die Musiker gehen zu lassen.

