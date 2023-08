Thannhausen

Ein Streifzug durch die Geschichte der drei Thannhauser Rathäuser

Der Raiffeisenplatz (Rathausvorplatz) in der Stadtmitte heute.

Plus Thannhausen hatte im Laufe seiner Geschichte mehrere Rathäuser. Auf welchen Wegen und Umwegen die Neue Mitte der Stadt entstand.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Die Lesung findet im Rathaus statt.“ Dieser Information folgend machte sich Ingeborg Gontar-Gründler, die ehemalige Rektorin der Anton-Höfer-Grundschule, auf den Weg. Mit ihren Drittklässlern wollte sie die Geschichte vom „Räuber Hotzenplotz“ anhören. Sie kam nach einer Irrfahrt an, als die Lesung bereits vorüber war. Man hätte ihr sagen müssen, welches Rathaus gemeint sei, das historische oder das ehemalige oder das neue Rathaus. Vor 1968 wäre die Zielangabe „Rathaus“ eindeutig gewesen. Damals zog die Verwaltung von Thannhausen um, und sie tat es im November 2012 ein weiteres Mal nach einer Fülle von Ereignissen, die man durchaus dramatisch nennen könnte.

Thannhausens erstes Rathaus wurde wohl im 13. Jahrhundert gebaut

Wann Thannhausen sein erstes Rathaus baute, ist nicht zu ermitteln. Hans Bronnenmaier, der Verfasser des Heimatbuchs, vermutet, dass es im 13. Jahrhundert gewesen sein müsse. Denn urkundlich belegt sei, dass der Markt Thannhausen bereits 1293 ein Getreidemaß besaß. Der Verkauf von Getreide in einer Schranne und Räumlichkeiten für die gemeindlichen Amtsgeschäfte seien damals in der Regel in einem Gebäude untergebracht gewesen. Bis 1915 war die Raumaufteilung im Thannhauser Rathaus eine klare Sache: unten die Schranne, im mittleren Stockwerk die Amtsräume, oben der Saal für Versammlungen. Anfang des 17. Jahrhunderts bekamen die Thannhauser dann ihr „gotisches“ Rathaus mit Türmchen samt Zwiebelhaube.

