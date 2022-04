Thannhausen

12:00 Uhr

Einblick in Eierfärberei Beham: So entstehen nachhaltige Ostereier

In der Eierfärberei Beham in Thannhausen werden in den Tagen vor Ostern bis zu 300.000 Eier am Tag gefärbt.

Plus Viele Menschen essen regionaler und nachhaltiger als früher - auch Ostereier. Wie die Eierfärberei Beham in Thannhausen darauf reagiert hat.

Von Piet Bosse

Sie sind blau, gelb, lila, pink, orange oder grün und erhöhen die Vorfreude auf ein wichtiges christliches Fest und besinnliche Tage. Im südlichen Landkreis Günzburg liegen sie in diesen Tagen in vielen Geschäften, wie zum Beispiel in Bäckereien aus. Ostereier stehen für Ostern wie kaum etwas anderes. Viele bemalen sie selbst, pusten sie aus und hängen sie auf, oder essen bemalte Eier zum Frühstück. Wie bei vielen Lebensmitteln mittlerweile, steht auch bei Ostereiern nachhaltigere Ernährung, das Tierwohl und die Bioproduktion im Fokus. Über einen Trend, der mehr Aufwand bedeutet und sich noch nicht überall durchgesetzt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen