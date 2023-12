Thannhausen

10:43 Uhr

Einbrecher durchwühlt ein Wohnzimmer in Thannhausen

Ein Einbrecher ist in eine Wohnung in der Tannenbergstraße in Thannhausen eingedrungen.

Ein Einbrecher war in Thannhausen in der Tannenbergstraße tätig. Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat, die am Freitag geschah.

In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei nach einem Einbruchdiebstahl in Thannhausen gerufen. Ein bislang unbekannter Täter war dabei gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Tannenbergstraße eingedrungen. Der Täter durchsuchte das Wohnzimmer des Wohnungsinhabers und entnahm verschiedene Produkte im Wert von rund 20 Euro. Der Tatzeitraum konnte von der Polizei auf Freitag zwischen 14 und 22 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)

