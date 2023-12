Einbrecher entwendet Bargeld in Höhe von rund 500 Euro

Bislang unbekannter Täter bricht in ein Thannhauser Firmengebäude ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Carl-Zeiss-Straße in Thannhausen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zum Gebäude, indem er laut Polizei eine Fensterscheibe einschlug. Im Gebäudeinneren hebelte er einen Tresor, eine Geldkassette und mehrere Schubladen auf. Er entwendete insgesamt Bargeld in Höhe von circa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter der Tel. 08282/905-0 zu melden. (AZ)