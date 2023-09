Einbruch in Thannhauser Firmengebäude

Bislang unbekannte Täter dringen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Die Polizei bittet um HInweise.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 5.15 Uhr in das Gebäude einer Firma in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen ein. Über ein Fenster gelangten diese laut Bericht der Polizei in einen Büroraum. Danach hoben sie eine Türe zur dortigen Werkstatt aus den Angeln. In einem weiteren Raum gelangten sie an einen Tresor, welchen sie in die Werkstatt beförderten und dort mit verschiedenen Werkzeugen aufschnitten. Die Ermittlungen hat die Kripo Memmingen übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sollen sich bitte an die PI Krumbach, Telefon 08282 905-111, wenden. (AZ)