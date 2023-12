Einbruch in Thannhauser Verbrauchermarkt

Täter verlässt das Gebäude ohne Beute. Der entstandene Sachschaden ist aber erheblich.

Am frühen Montagmorgen wurde durch einen Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Thannhauser Bürgermeister-Raab-Straße festgestellt, dass eine Seitentüre des Gebäudes aufgebrochen wurde. Diese gehört zu einem separat in dem Gebäude untergebrachten Metzgereibetrieb. Der bislang unbekannte Täter hatte laut Polizei zuvor den Sicherheitsglaseinsatz der Türe zerbrochen und war in die Räumlichkeiten eingedrungen. Dort öffnete er einen Tresor mit einem vorgefundenen Schlüssel, in dem sich jedoch keine Wertsachen befanden. Anschließend verließ der Täter laut Bericht der Polizei die Örtlichkeit, ohne Beute, offenbar sofort wieder. Der Sachschaden an der Türe beträgt circa 2000 Euro. (AZ)