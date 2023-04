Thannhausen

21.04.2023

Eine Architekturausstellung setzt für Thannhausen ein besonderes Signal

Plus Bei der Ausstellung zum Thomas-Wechs-Preis rückt auch ein Thannhauser Jubiläum in den Blickpunkt. Was vor 70 Jahren für Thannhausen zum Wendepunkt wurde.

Von Peter Bauer

Es scheint, als würde Thomas Wechs mitten hineinblicken in das Herz Thannhausens, auf die markanten Bauten der Innenstadt. Und dann noch einmal das sagen, was für ihn eine Art Lebensantrieb war: "Sachlich, zweckmäßig und brauchbar soll Architektur sein." Ein großes Foto des bekannten schwäbischen Architekten Wechs (1893 bis 1970) ist auf einem der 18 Ausstellungswände vor dem Thannhauser Rathaus zu sehen. Beschrieben werden auf den Wänden herausragende architektonische Arbeiten, die vor Kurzem bei der Verleihung des nach Thomas Wechs benannten Architekturpreises gewürdigt worden sind. Sie sind zu einem Zeitpunkt ausgestellt, der für Thannhausen ein besonderer ist. Vor 70 Jahren wurde Thannhausen zur Stadt erhoben. Das lässt auch spürbar werden, wie sehr sich Thannhausen in 70 Jahren baulich und architektonisch verändert hat und welche Perspektive es für die Stadtentwicklung gibt.

Bei der Verleihung des Thomas-Wechs-Preises (70 Arbeiten waren eingereicht worden) kam auch ein Projekt des Balzhauser Büros Glogger Architekten in die "engere Wahl" (wir berichteten). Es ist die Erweiterung eines Gasthauses in Schießen bei Roggenburg (Carinas Genussgarten). "Hexenhaus" haben die Gloggers ihre Planung mit einem spitzen Dach umschrieben. Auf den Wänden am Thannhauser Rathaus wird es zusammen mit vielen weiteren Projekten in Zusammenhang mit dem Thomas-Wechs-Preis in der Wanderausstellung präsentiert.

