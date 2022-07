Thannhausen

06:30 Uhr

Eine Stütze der evangelischen Kirchengemeinde Thannhausen bricht weg

Eva Behrens zieht weg. Mitte Juni hielt sie ihren letzten Gottesdienst in der Christuskirche, jetzt wurde sie von Pfarrer Ingo Zwinkau und der Kirchengemeinde verabschiedet. Man wird die Prädikantin, die aus familiären Gründen nach Aschaffenburg zieht, in Thannhausen schmerzlich vermissen.

Von Peter Voh

Eine wahrlich starke Stütze der evangelischen Kirchengemeinde verlässt Ende des Monats aus familiären Gründen die Mindelstadt Thannhausen in Richtung Aschaffenburg. Prädikantin Eva Behrens wurde beim Gottesdienst am Sonntag in der Christuskirche von Pfarrer Ingo Zwinkau und der Kirchengemeinde feierlich verabschiedet. Ein Abschied, der allen Beteiligten sichtlich nicht leicht fiel. In seiner Predigt, die der Geistliche unter das Motto „Willkommen in der Zukunft“ stellte, nahm der sowohl Bezug auf die Scheidende als auch auf die Zukunft der Kirche und auch auf die Zukunft in Deutschland. Zwinkau verwies auf die neulich veröffentlichten Zahlen der Statistik, wonach die Christen in Deutschland nominell erstmals in der Minderheit sind. „Wir dürfen auch deswegen den Kopf nicht in den Sand stecken, sind aber auch nicht gerade der Nabel der Welt. Wir müssen weiter zu unserem christlichen Glauben stehen und dafür kämpfen“, so seine mahnenden Worte.

