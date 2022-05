Thannhausen

05.05.2022

Eine Wasserschildkröte läuft durch Thannhausen

Plus Eine Retterin beendet den tierischen Ausflug in der Thannhauser Bahnhofstraße. Was mit dem Tier schließlich passiert.

Von Annegret Döring

"Was ist denn das für ein komischer Stein auf der Straße", denkt die Autofahrerin. Doch plötzlich bewegt sich das Teil. Es ist eine Schildkröte, sieht die Verkehrsteilnehmerin gerade noch aus dem Augenwinkel. Und das mitten in Thannhausen auf der Bahnhofstraße. Zum Glück hat sie sie nicht überfahren. Ihr Rettungsinstinkt lässt die Frau anhalten. Ihr Sohn, der Beifahrer, steigt aus, hält den nachfolgenden Verkehr an und sammelt das Tier ein. Es ist schön gezeichnet mit moosgrünem Panzer, auffällig gelb-grün gestreift am Kopf und mit einer Art rotem Saum am Rand des Panzers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

