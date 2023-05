Thannhausen

vor 48 Min.

Endlich Stadt: 1953 war für Thannhausen ein besonderes Jahr

Plus Vor 70 Jahren wurde Thannhausen offiziell zur Stadt. Was zuvor die damals noch eher ländlich geprägte Marktgemeinde unternahm, um städtischer zu werden.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

"Dem Markt Thannhausen im Landkreis Krumbach (Schwaben) wird auf Antrag die Bezeichnung 'Stadt' verliehen. München, 6. Mai 1953. Der bayerische Staatsminister des Inneren, gez. Dr. Wilhelm Högner". So lautet der Text der Urkunde, die der bayerische Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident am 30. Juni 1953 Bürgermeister Wilhelm Donderer überreichte. Der zweite Anlauf des Marktes Thannhausen, Stadt zu werden, war damit erfolgreich.

Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Teile der Decke fallen herab und verletzen Frau

Bereits am Anfang 1950 hatte Thannhausen einen Antrag gestellt, Stadt zu werden. Er war abgelehnt worden. Doch die Verantwortlichen im Markt Thannhausen resignierten nicht, sondern setzten alles daran, städtischer zu werden. Knapp zwei Jahre später, am 17. November 1952, beschloss der Marktgemeinderat, erneut einen Antrag zu stellen. Das Bemühen darum, städtisch zu werden, ist vor allem in dem Jahr 1953 deutlich zu spüren. Dabei begann das Jahr nicht gerade verheißungsvoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen