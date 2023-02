Thannhausen

06:00 Uhr

Entsteht ein Abstellplatz für 155 Gebrauchtwagen in Thannhausen?

Ein Abstellplatz für 155 gebrauchte Kraftfahrzeuge soll bei einem Autohaus nahe dem Kreisverkehr an der Edelstetter Straße in Thannhausen entstehen.

Plus Raum für 155 Autos soll ein neuer Abstellplatz an der B300 bieten. Das Thema wurde im Thannhauser Bauausschuss zuvor angelehnt. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Diskussionen im Bauausschuss Thannhausen gab es um einen bereits länger geplanten Abstellplatz für 155 gebrauchte Kraftfahrzeuge bei einem Autohaus nahe dem Kreisverkehr an der Edelstetter Straße in Thannhausen. Entstehen soll er zwischen der B300, die zum Kreisverkehr führt und dem Radweg am Hochwasserschutzdeich. Nach Ansicht der Verwaltung kann das gemeindliche Einvernehmen dafür nicht erteilt werden, weil das Vorhaben im Außenbereich liegt und keine sogenannte Privilegierung besitzt (eine solche bestünde etwa bei einem Bauernhof, der in einem Außenbereich liegt und eine landwirtschaftliche Nutzung für ein dort befindliches Grundstück planen würde). Bereits im April 2022 wurde das Thema im Bauausschuss einmal abgelehnt. Das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde hat die Stadt um eine erneute Stellungnahme dazu gebeten, da es beabsichtigt, das Bauvorhaben ausnahmsweise zu genehmigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen