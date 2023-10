Thannhausen

18:00 Uhr

Entsteht in Thannhausen ein neuer islamischer Gebetsraum?

Entsteht in diesem Gebäude in Thannhausen ein islamischer Gebetsraum? Darüber wurde im Thannhauser Bauausschuss gesprochen.

Plus Eine Bauvoranfrage im Thannhauser Bauausschuss für einen islamischen Gebetsraum wirft Fragen auf. Was hinter dem Projekt steckt.

Von Annegret Döring

Zunächst recht harmlos zeigte sich der erste Tagesordnungspunkt des Bauausschusses Thannhausen, doch wurde bald klar, dass die Bauvoranfrage des Vereins EMUG eine politische Dimension hat. Angefragt wurde im Gremium, ob in der Augsburger Straße 17 aus einer Versicherungsagentur mit Umbauten im Inneren des Gebäudes ein islamisches Gemeindezentrum mit Bildungsräumen und Gebetsraum entstehen könnte.

Ausgedeutscht wurde der abgekürzte Vereinsname in der Sitzung nicht. Es handelt sich dabei um ein Büro, das bei Bauanträgen helfe, erläuterte Bürgermeister Alois Held. Es liege auf der Hand, wer der Bauherr sein solle, sagte er. Beim Recherchieren im Internet stößt man dabei auf einen Verein, der sich "Europäische Moscheebau-Unterstützungsgemeinschaft" nennt und seinen Sitz in Köln hat. Eigenen Angaben zufolge hat die EMUG innerhalb der letzten 30 Jahre über 300 Gebäude in Deutschland und Europa erworben, die fast ausschließlich dem Betrieb als Moscheen und/oder Kultur- und Bildungszentren dienen.

