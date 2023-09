Thannhausen

Er führte den Traditionsbetrieb "Pflugwirt" in die Moderne

Berkant Özsoy beim Bierzapfen hinter dem Tresen in der Gastwirtschaft "Zum Pflugwirt", die er seit einem Jahr mit viel Enthusiasmus in Thannhausen betreibt.

Plus Der Thannhauser Berkant Özsoy hat vor einem Jahr die Traditionsgaststätte "Zum Pflugwirt" übernommen. Diese Neuigkeiten bietet der Gastronom an.

Eine uralte Traditionsgaststätte ist das Gasthaus "Zum Pflugwirt" in Thannhausen. Für Biergartenliebhaber ist es beliebte Anlaufstelle für gemütliches Sitzen unter Kastanien bis lang in laue Sommernächte hinein. Über 200 Jahre alt sei der Standort der Wirtschaft bereits, sagt Berkant Özsoy, der Wirt. Vor einem Jahr hat er den Betrieb der früheren Pilsbar übernommen und einiges geändert, will die Tradition aber ebenso weiterleben lassen. So prangt zum Beispiel der alteingeführte Name in großen Lettern über der Eingangstür. "Ich liebe den Biergarten, die ganze Lokalität. In meinen Augen ist der Pflugwirt das schönste Lokal derzeit in Thannhausen", schwärmt er mit leuchtenden Augen.

Der 48-jährige neue Wirt ist ein echter Thannhauser. Seine Eltern kamen aus der Türkei und 1972 in der Mindelstadt an. Berkant Özsoy ging in Thannhausen zur Schule und kickte zu Zeiten von Thomas Tuchel in der Fußballjugend der TSG. Damals gab es den Pflugwirt natürlich schon, doch war zu der Zeit überhaupt nicht klar, dass Berkant Özsoy dort einmal hinter dem Tresen das Bier zapfen würde. Sein beruflicher Weg führte ihn erst ins Metallhandwerk bis zum Industriemeister Metall. Er setzte ein Praxisstudium zum Technischen Betriebswirt drauf, arbeitete später in leitenden Positionen einer Zeitarbeitsfirma und auch im Vertrieb der Automobilzuliefererbranche.

