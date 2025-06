Erst Vorfahrt missachtet, dann Auffahrunfall

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Thannhausen ist am Freitagmittag ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 52-jährige Autofahrerin gegen 13.30 Uhr von der Wiesenthalstraße nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Norden fahrenden Autos einer 28-Jährigen. Diese konnte einen Zusammenstoß durch eine starke Bremsung verhindern. Ein hinter dem Auto der 28-Jährigen befindlicher 16-jähriger Mofa-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Verletzt wurde durch den Unfall nach Angaben der Polizei niemand, der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. (AZ)

