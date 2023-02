Thannhausen

12:00 Uhr

Eucharistische Wunder: Ausstellung ist in Thannhausen zu sehen

Die ersten beiden Einführungen zur Ausstellung "Die eucharistischen Wunder in der Welt" in der Stadtpfarrkirche Thannhausen hielt Franziska Schmid.

Plus In vier Pfarrkirchen geht es um "Die eucharistischen Wunder der Welt". Wie die 24 Rollup-Banner entstanden und wie sie in die Kirchen im Mindeltal kamen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Eine Ausstellung über "Die eucharistischen Wunder der Welt" ist derzeit in den Pfarrkirchen von Thannhausen, Burg, Balzhausen und Ursberg zu sehen. In jeder der vier Kirchen stehen sechs Rollup-Banner, die in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, sodass die Besucher nur einer der vier Kirchen nach und nach alle Exponate zu sehen bekommen. Die ausgestellten 24 Wunder sind Teil der 146 von der Kirche anerkannten Wunder, die der Jugendliche Carlo Acutis, genannt auch der "Selige des Internets", gesammelt, für eine Präsentation aufbereitet und ins Internet gestellt hatte.

