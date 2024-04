Thannhausen

12:00 Uhr

Exotische Drinks: In Thannhausen eröffnet eine neue Cocktailbar

Plus Es tut sich was in der Thannhauser Gastroszene: Die "D 1 Cocktailbar" von Thomas Drexel eröffnete kürzlich in der Bahnhofstraße. Wie er an neuen Drinks feilt.

Von Heinrich Lindenmayr

Höre man im Landkreis Günzburg das Wort Cocktail, denke man zwangsläufig an ihn. Eine gute Portion Selbstbewusstsein ist hinter dieser Aussage von Thomas Drexel zu spüren. Der Inhaber der frisch eröffneten D 1 Cocktailbar, Bahnhofstraße 20 in Thannhausen, hatte neun Jahre lang erfolgreich die D 1 Cocktailbar am Krumbacher Marktplatz betrieben. Zwischenzeitlich engagierte er sich gastronomisch anderweitig, doch das Thema Cocktail ließ ihn nicht mehr los.

Cocktail-Service für private Feiern, Jubiläen, Firmenveranstaltungen und Events

Seit 2017 bietet er einen mobilen Cocktail-Service an für private Feiern, Jubiläen, Firmenveranstaltungen und Events. Cocktail, das sei, so Thomas Drexel beim Pressegespräch, heutzutage längst keine Modeerscheinung mehr und schon gar nicht ein Getränk, das nur für eine bestimmte Altersgruppe interessant sei. Zu ihm in die Cocktailbar kämen Menschen, weil sie ein besonderes Geschmackserlebnis suchten, weil sie Freude am Probieren, Lust auf etwas Exotisches hätten oder weil sie seinen Service schätzten, dass er jederzeit auch Getränke nach ganz individuellen Wünschen kreiere. 18-Jährige könnten das sein, Bürger in der Mitte des Lebens, aber auch Leute, die ihren Lebensabend genießen würden. Dementsprechend hat Thomas Drexel die neue Lokalität gestaltet. Wohnzimmeratmosphäre, Wohlfühlumgebung, viele Bilder, auf dezente Farben und Beleuchtung habe er großen Wert gelegt, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen