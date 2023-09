Thannhausen

vor 16 Min.

Fahranfängerin verursacht in Thannhausen einen Unfall

Artikel anhören Shape

Eine 18-jährige Autofahrerin hält in Thannhausen an, will später weiterfahren und übersieht dabei ein anderes Fahrzeug.

Am frühen Montagnachmittag ist es auf der Ursberger Straße in Thannhausen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Eine 18-jährige Autofahrerin hielt laut Polizeibericht mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt an, um nach links auf ein Grundstück aufzufahren. Nachdem der Gegenverkehr das Fahrzeug passiert hatte, fuhr sie an und stieß dabei mit dem Pkw einer nachfolgenden 37-jährigen Fahrzeugführerin zusammen, die das haltende Fahrzeug in diesem Moment überholte. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (AZ)

Themen folgen