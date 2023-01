Fahrzeugtüre beschädigt geparktes Auto in Thannhausen

Als ein Mann am Donnerstag zu seinem geparkten Auto in Thannhausen zurückkam, war der grüne BMW beschädigt.

Von einem Vorfall auf dem Hallenbadparkplatz in Thannhausen berichtet die Polizei. Demnach wurde am Donnerstag der geparkte grüne BMW des Anzeigeerstatters, der auf dem Parkplatz des Hallenbades im Uferweg geparkt war, im Bereich der vorderen rechten Türe beschädigt. Vermutlich verursachte ein neben dem BMW geparktes, bislang unbekanntes Fahrzeug den Schaden von knapp 100 Euro, indem eine Fahrzeugtüre unachtsam geöffnet wurde und gegen die Türe des beschädigten Fahrzeugs schlug. Möglicherweise , so die Polizei, war auch das windige Wetter mit ursächlich dafür. Da sich kein Unfallverursacher meldete, wird derzeit wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu wenden. (AZ)