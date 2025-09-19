Familiennachmittag bei der Feuerwehr Thannhausen

Nach wolkenbruchartigem Regen am Vormittag zeigte sich pünktlich zu Beginn des Familiennachmittags der Feuerwehr Thannhausen blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren der Einladung gefolgt und konnten an unterschiedlichen Stationen feuerwehrtechnisches Gerät ausprobieren oder ihre Geschicklichkeit testen. Am Stand des Familienzentrums ComeIn konnten Kinder ihr eigenes Feuerwehr-Brettspiel zum Mitnehmen gestalten. Von der Polizeiinspektion Krumbach stand ein Streifenwagen zur Besichtigung bereit. Interessierte Jugendliche ab 12 Jahren können am Mittwoch, 24. September, um 19 Uhr zur Übung der Jugendfeuerwehr kommen. Für erwachsene Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ab 18 Jahren gibt es am Donnerstag, 25. September um 19.30 Uhr Gelegenheit, eine Übung der aktiven Feuerwehr zu besuchen.

